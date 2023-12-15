Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись

Эксперт объяснил, почему продолжения полюбившихся зрителям проектов сейчас так популярны.

Оглядываясь на события этого года, многие шутят, что жители нашей страны стали жертвами перемещений во времени. Последние месяцы россияне то и дело слушают старые хиты, следуют моде эпохе нулевых и смотрят продолжения сериалов, которые выходили на экраны в прошлых десятилетиях.

Как известно, недавно отгремела премьера сиквела "Папиных дочек". Несмотря на то, что в новых эпизодах перед зрителями появились совершенно новые герои, проект вызвал большой ажиотаж и интерес. А теперь публика с нетерпением ждет возвращения других любимчиков – веселого семейства Букиных – в одноименном сериале.

Почему эти проекты вернулись на экраны в виде продолжения и обрели такую популярность? Феномен сериалов-сиквелов в беседе с "Клео.ру" раскрыл режиссер-постановщик фильмов Антон Михалев.

Эксперт отметил, что сейчас российские зрители как никогда нуждаются в оригинальном контенте. "Однако новое – это хорошо забытое старое", – подчеркнул режиссер. По его мнению, основная причина успеха новых "Папиных дочек" и "Букиных" заключается в том, что у них уже есть преданные поклонники. Поэтому продолжения с таким интересом ждут и так радушно встречают.

Кроме того, как объяснил постановщик, благодаря сиквелам у создателей есть возможность не только подарить истории новую жизнь, но и доработать ее. Новые эпизоды любимых проектов позволяют зрителям больше узнать о героях, насладиться новыми сюжетными поворотами и вдоволь понастальгировать.