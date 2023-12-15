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Пятница 15 декабря

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Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись

Феномен сериалов-сиквелов: почему "Папины дочки" и "Счастливы вместе" вернулись
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Эксперт объяснил, почему продолжения полюбившихся зрителям проектов сейчас так популярны.

Оглядываясь на события этого года, многие шутят, что жители нашей страны стали жертвами перемещений во времени. Последние месяцы россияне то и дело слушают старые хиты, следуют моде эпохе нулевых и смотрят продолжения сериалов, которые выходили на экраны в прошлых десятилетиях.

Как известно, недавно отгремела премьера сиквела "Папиных дочек". Несмотря на то, что в новых эпизодах перед зрителями появились совершенно новые герои, проект вызвал большой ажиотаж и интерес. А теперь публика с нетерпением ждет возвращения других любимчиков – веселого семейства Букиных – в одноименном сериале.

Почему эти проекты вернулись на экраны в виде продолжения и обрели такую популярность? Феномен сериалов-сиквелов в беседе с "Клео.ру" раскрыл режиссер-постановщик фильмов Антон Михалев.

Эксперт отметил, что сейчас российские зрители как никогда нуждаются в оригинальном контенте. "Однако новое – это хорошо забытое старое", – подчеркнул режиссер. По его мнению, основная причина успеха новых "Папиных дочек" и "Букиных" заключается в том, что у них уже есть преданные поклонники. Поэтому продолжения с таким интересом ждут и так радушно встречают.

Кроме того, как объяснил постановщик, благодаря сиквелам у создателей есть возможность не только подарить истории новую жизнь, но и доработать ее. Новые эпизоды любимых проектов позволяют зрителям больше узнать о героях, насладиться новыми сюжетными поворотами и вдоволь понастальгировать.

15 декабря 2023, 16:04
Кадр: скриншот youtube.com
Kleo.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

Кадр из сериала &quot;Воронины&quot; (2009-2019)
Фото: instagram.com/maria_iliukhina
Федор Добронравов и Софья Стеценко. Кадр из сериала &quot;Сваты-4&quot; (2010)
Фото: vk.com/id339916349
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Фото: instagram.com/sikoraksa
Кадр youtube.com

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