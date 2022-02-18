Срочно: Невзоров умер от ковида

Трагическая новость о смерти всенародно любимого актера пришла буквально только что. Предварительно причиной смерти назван ковид, и без того унесший уже так много жизней талантливых людей.
Сразу несколько коллег Бориса Георгиевича сообщили о случившемся в соцсетях, высказав слова скорби и сожаления.
"Невзоров умер... Клюев... Теперь Борис Невзоров. Две глыбы Малого театра ушли...," – заявил потрясенный случившимся Дмитрий Корепин в "Фейсбуке".
Коллегам народного артиста очень трудно смириться со столь внезапной утратой.
"Прощай, Боря… Царствие небесное," – написала актриса Ирина Коренева.
Многочисленные поклонники Бориса Георгиевича тоже пока не никак не могут прийти в себя и поверить в случившееся. Люди ничего не знали о болезни артиста. Лишь несколько часов назад в Сети распространилась новость об отмене всех спектаклей с участием Бориса Невзорова, а следом обрушился настоящий удар.
Борис Невзоров был популярным и очень талантливым артистом театра и кино. На его счету множество ярких и запоминающихся ролей, среди которых роли в фильмах: "Дурак", "Каменская", "Русь изначальная", "Марш Турецкого" и многих других. Несмотря на зрелый возраст, народный артист был бодр и продолжал активно работать, а не так давно Борис Невзоров в третий раз стал папой.