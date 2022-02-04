Друзья спасают раздавленную Памелу Андерсон

Актриса и модель Памела Андерсон переживает непростой период. Звезда подала на развод с пятым мужем, молодым телохранителем Дэном Хейхерстом. Этот брак знаменитой блондинки просуществовал всего год. Теперь Андерсон столкнулась с новой бедой – сериал "Пэм и Томми", против которого актриса активно выступала ранее, увидел свет на видеосервисе HULU.
Лента – экранизация непростой истории любви Памелы Андерсон и ее первого супруга, рокера Томми Ли. Отношения актрисы и музыканта развивались стремительно. На четвертый день знакомства Памела получила предложение руки и сердца. После свадьбы Памела и Томми попали в грандиозный скандал – интимное видео, которое Андерсон и Ли сняли в период медового месяца, стало достоянием общественности. Поговаривают, что пленку похитил электрик Рэнд Готье. Таким образом мужчина отомстил звездной чете за то, что они не оплатили его услуги.
Съемки сериала "Пэм и Томми" стартовали в апреле 2021 года. Тогда артистка открыто протестовала против создания ленты. Памела Андерсон не хотела, чтобы подробности ее прошлого вновь муссировались. К сожалению, остановить производство картины знаменитость не смогла.
Как утверждают друзья актрисы, сейчас Памела Андерсон раздавлена горем. С одной стороны крах очередного брака, с другой – продюсеры, которые наживаются, эксплуатируя ее личную трагедию. Окружение переживает за звезду "Спасателей Малибу". Близкие делают все возможное, чтобы спасти Памелу от депрессии или чего-нибудь похуже.
Сериал "Пэм и Томми", считают друзья знаменитости, может повторно "травмировать" Андерсон. Как человек и мама Памела заслуживает уважения, говорят они. Происходящее окружение артистки называет примером чудовищного лицемерия.