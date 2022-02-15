"Замыкается в себе": режиссер сериала "Холодные берега" обнародовал особенность Сафонова

На телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Холодные берега. Возвращение".



Общаясь с журналистами, режиссер ленты Сергей Комаров назвал артиста Кирилла Сафонова сложным. Как оказалось, у звезды кино есть ряд особенностей.

Сафонов, напомним, в продолжении "Холодных берегов" исполнил роль супруга главной героини Марка. Персонаж у Кирилла неоднозначный, иногда вызывающий антипатию. Марк, говорит режиссер, изначально был задуман как противоречивый герой, но и актер его играющий "добавил красок".

По словам Сергея Комарова, сам Кирилл Сафонов тоже непростая фигура. "Он очень профессиональный актер и сложный. Иногда замыкается в себе", – поведал постановщик.

Между тем именно на Сафонова в первую очередь можно положиться в работе. Кирилл, утверждает Сергей, трудится с самоотдачей, поэтому его присутствие в кадре – залог успеха.

С большим удовольствием режиссер сериала вспоминает о сотрудничестве с Екатериной Вилковой – она играла центрального персонажа Алину Новинскую. Как оказалось, на площадке ленты актрису обожали все. Вилкова умеет органично существовать с людьми не только в кадре, но и за его пределами. Екатерину, утверждает режиссер, выгодно отличает от других звезд чувство такта.