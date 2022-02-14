"Зависимость": покрасневший Добронравов взмолился о помощи

Психолог Павел Пономарев прокомментировал мольбы Виктора Добронравова о помощи.



Виктор Добронравов – известный актер, который пользуется популярностью как в кино, так и в театре. Сын Федора Викторовича часто выходит на сцену и на 100% проживает роль. Но есть один нюанс, который сильно его тревожит.

Дело в том, что некоторые зрители проявляют наглость и неуважение к играющем перед ними людьми. Они достают свои телефоны прям во время действия, чем мешают работе знаменитостей.

"Безусловно, навязчивое желание постоянно присутствовать в сотовом телефоне, который подключен к сети интернета и пользоваться всеми приложениями, которые можно установить на телефоне, является определенной психологической зависимостью, которая только изучается. То есть человек присутствует больше не в настоящем, а в предполагающем будущем. То есть он не переживает текущий момент, который связан, например, со спектаклем, а желает знать то, что сейчас придет какое-то сообщение, придет какая-то новость, которая важна", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.

Психолог объяснил причину такого поведения. По его мнению, такие странные действия зрителей не являются нормой. Сама же знаменитость обратилась к поклонникам и коллегам с просьбой быть внимательнее. "О наболевшем… пожалуйста, помогите!!!))) спасите Театр!!!" – написал он.

"Кроме этого, многие люди пытаются снять то, что происходит на спектакле, концерты, дабы выложить это потом в Сеть. Можно считать, что это отклонение от нормы. Человек, вроде, пришел сопереживать текущий момент, текущее действие, текущий звук, текущий свет, а на самом деле, он становится каким-то допотопным непрофессиональным оператором, который должен осветить это для каких-то предполагаемых его пользователей и тем самым он не отдыхает, а начинает работать на какой-то предполагаемый успех. Это является, естественно, психическим отклонением, которое захватывает большое количество людей", – подытожил эксперт.