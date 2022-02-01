Слухи о разводе, неожиданная страсть, конфликты с женой: как сейчас живет звезда "Годунова" Мерзликин

Минувший 2021 год для 48-летнего актера Андрея Мерзликина был непростым. Артист снимался сразу в нескольких проектах, кроме того, в СМИ муссировалась информация о разладе в его семье. К счастью, слухи о разводе знаменитости с супругой, психологом Анной Осокиной, оказались неправдивыми.
Андрей и Анна в браке уже почти 16 лет. Мерзликин считает жену своим лучшим другом. Между тем артист не скрывает, что без конфликтов дома тоже не обходится. По словам артиста, иногда даже самого близкого человека "хочется покусать". Выходить из кризисных ситуаций Мерзликину помогают знания основ межличностной коммуникации. О том как правильно выстраивать общение дома и на работе Андрей узнал еще во времена студенчества – он учился на менеджера. Артист, напомним, окончил Государственную академию сферы быта и услуг. Полученные в вузе знания, говорит Мерзликин, помогают ему добиваться успеха в любом деле.
"Нас научили пониманию того, что человек состоит из мотивации, дисциплины, самоорганизации и трудолюбия", – рассказал артист в свежем интервью.
Андрей Мерзликин – многодетный папа. У артиста и его избранницы подрастают 15-летний Федор, Серафима, которой уже 13, 11-летняя Евдокия, Макар, недавно отпраздновавший шестой день рождения.
Мерзликин, несмотря на постоянную занятость, активно участвует в воспитании наследников. Артист внимательно следит за успеваемостью отпрысков. Правда, признается Андрей, в период дистанционного обучения с детей он спрашивал меньше обычного.
В свободное от работы время Мерзликин занимается самообразованием. Актер много читает. Также у Андрея есть неожиданная страсть – он обожает растения и может часами возиться в саду. Знаменитость уже вырастила березу, сосну, кусты спирея. За деревьями Мерзликин ухаживает так, как другие люди заботятся о домашних животных. Артист разговаривает со своими растениями, любуется тем, как они растут.