"Господи, как рано ушла!": умерла звезда сериала "Две судьбы"

Пресс-служба Московского драматического театра Пушкина обнародовала печальную новость. Скончалась 49-летняя актриса Екатерина Сибирякова. Она была известна работой в теленовеллах "Две судьбы", "Слепая" и других.
Причина смерти Екатерины пока не сообщается. Коллеги Сибиряковой по театру потрясены случившимся и не могут подобрать слов. Сцене артистка посвятила почти три десятка лет. В театр Екатерина Сибирякова пришла почти сразу после окончания Школы-студии МХАТ. О месте и дате прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.
Коллеги запомнят Екатерину Сибирякову как человека жизнерадостного, яркого и наделенного талантом. Актриса, утверждают в театре Пушкина, умела заставить зрителя сопереживать своим героиням. В соцсетях коллектив театра уже выразил соболезнования семье Екатерины.
"Господи, как рано ушла! .😢 Царствие небесное, вечная память! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Как жаль! Примите соболезнования 😢 Смотрели "Заповедник", Екатерина, конечно же, запомнилась своей игрой", "Светлая память Екатерине 🙏🏻 только в воскресенье были на спектакле, яркая, харизматичная и веселая", – пишут в Сети поклонники театра Пушкина.