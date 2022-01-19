Сериал про Гарри Поттера с мамой-транссексуалом призван сократить численность людей на планете

Новости о ленте спровоцировали шумиху в СМИ.

Накануне издание Daily Mail обнародовало новость, от которой российские поклонники "поттерианы" пришли в ужас. В сериале про Гарри Поттера, по данным издания, будут играть небинарные и трансгендерные актеры. На роль папы главного героя, например, продюсеры подыскивают "этнически неоднозначного" артиста – мужчину африканского, латиноамериканского или азиатского происхождения. Маму мальчика создатели сериала видят как "гендерно-небинарного транссексуала". Съемки ленты запланированы на середину 2022 года.

Известный режиссер Юрий Грымов считает, что переделка сказки Джоан Роулинг – это преступление против детей, психологическая диверсия. По мнению деятеля искусств, снимать фильмы, в которых некто отрицает данный ему природой пол и это представлено как норма, – настоящее злодеяние.

Грымов считает, что создатели сериала о Гарри Поттере пытаются быть в тренде и привлечь внимание публики. Снимать кино, говорит режиссер, - большая ответственность.

Журналист и политический деятель Анатолий Вассерман разделяет позицию Юрия Грымова. Публицист уверен, что заинтересованные люди на Западе сознательно формируют у детей и подростков нужное кому-то мировоззрение. Молодым людям внушают, что они могут выбрать свой пол. ЛГБТ-повестка при поддержке американских и европейских СМИ наращивает число лиц с травмированной психикой. Влиятельные группировки насаждают в головы нового поколения идеи, исключающие продолжение рода. Такая пропаганда, говорит Вассерман, направлена на то, чтобы сократить численность людей на якобы перенаселенной планете.