Звезды "Друзей" раздавлены смертью исполнителя роли Гантера

Джеймс Майкл Тайлер скончался утром в воскресенье в своем доме в Лос-Анджелесе. В мае знаменитости исполнилось 59 лет.
Три года назад Тайлер узнал, что серьезно болен. У актера диагностировали рак простаты. Об онкологии Джеймс Майкл сообщил во время съемок шоу "Друзья: Воссоединение", которое вышло на экраны минувшей весной. Артист рассказал тогда, что его недуг уже в четвертой стадии.
Актер "Друзей" много лет был женат на тренере по имени Барбара. Как говорят близкие актера, он любил живую музыку, болел за команду Clemson Tigers и постоянно ввязывался в неожиданные, но веселые приключения.
Коллеги Джеймса Майкла Тайлера по сериалу "Друзья" раздавлены горем. Актеры уже выразили соболезнования родным и друзьям артиста.
"Величина благодарности, которую ты приносил в комнату и демонстрировал каждый день на съемочной площадке, равна величине моей благодарности за то, что я знала тебя. Покойся с миром, Джеймс. ♥️", – написала в личном инстаграм-аккаунте исполнительница роли Моники Кортни Кокс.
"Друзья" не были бы такими же без тебя. Спасибо тебе за смех, который ты принес на шоу и во все наши жизни. Тебя будет так не хватать #Jamesmichaeltyler 💔", – призналась в соцсетях Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел.
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