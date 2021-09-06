Звезда "Универа" впервые стала мамой

Знаменитость поделилась радостной новостью.

Звезда сериалов "След" и "Универ. Новая общага" Анастасия Иванова родила первенца. О пополнении в семье артистка рассказала в личном микроблоге.

30-летняя актриса опубликовала трогательный снимок, на котором ее муж, музыкант Владислав Онищенко, прикладывается ухом к ее животу. По словам Ивановой, кадр был сделан месяц назад, незадолго до родов.

Как оказалось, ребенок Ивановой и Онищенко появился на свет еще 5 августа. Анастасия уже вовсю наслаждается материнством. Пол и имя крохи новоиспеченные родители пока держат в тайне. Добавим, Анастасия Иванова и Владислав Онищенко в браке уже два года.

В комментариях к публикации на звезду сериалов и ее супруга посыпались поздравления. Подписчиков весть очень обрадовала, и они не скрывали своих эмоций.

"Вааауууу😍 поздравляю 🥰🥰🥰 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Как я счастлив за вас !", "Красотища какая!❤️", "Ураааа! С пополнением вас! ❤️", "Ааааай, как круто!!!!!☺️☀️☀️😍", "Какая хорошенькая семья👏👏👏", – пишут пользователи Сети.

Отметим, ранее Владислав Онищенко в своем инстаграм-аккаунте показал фото, на котором запечатлена ручка младенца. Музыкант признался супруге в любви.