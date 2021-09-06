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Сериалы
Известная актриса Миклош об аборте: Теперь я знакома с чувством вины

Известная актриса Миклош об аборте: Теперь я знакома с чувством вины

Актриса Анна Миклош рассказала о личных переживаниях.
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Звезда сериала " Счастливый билет" недавно подробно рассказала о пережитой трагедии. Первый брак актрисы Анны Миклош не сложился. Артистка забеременела, но была вынуждена пойти на аборт, так как супруг не хотел этого малыша и очень на нее давил.

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Миклош не скрывает, что жалеет о своем решении. Между тем фантазиями о том, как все могло сложиться оставь она ребенка, себя никогда не терзала. Анна считает, что все случилось так, как должно было. Артистка уверена, что каждый человек "проживает программы из своего рода", от которых может осознанно отказаться в любом возрасте.

"Теперь я знакома с чувством вины", – отметила Анна Миклош в свежем интервью. По словам знаменитости, пережитая боль помогает ей в работе. Создавая персонажей, артистка ориентируется на собственный горький опыт.

Сегодня звезда сериала "Счастливый билет" воспитывает шестилетнего сына Александра. Этот мальчик появился во втором браке красавицы-актрисы, по слухам, с кинооператором по имени Владимир.

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Публикация от Actress Anna Miklosh (@annamiklosh)

По словам Миклош, ее наследник с ранних лет имеет огромную тягу к знаниям и учебе. Александр уже посещает школу английского языка и осваивает шахматы.

43-летняя Анна Миклош рассказала также, что научилась быть счастливой, разрешив себе это. Для полного ощущения гармонии знаменитости необходимы полчаса уединения, вкусный кофе и сыр.

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Кадр из фильма "Беглянка-2"
Автор: 6 сентября 2021, 15:09 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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