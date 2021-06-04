Повереннова о жестоко поступившем с ней Николаеве: Трус и абьюзер

Актриса Дарья Повереннова рассказала о предательстве любимого человека.

Дарья Повереннова познакомилась с актером Валерием Николаевым на съемках сериала "День рождения Буржуя". Ради коллеги по цеху артистка оставила мужа, Александра Жигалкина, с которым прожила десять лет и имела общего ребенка.

В свежем интервью Дарья призналась, что была очарована Валерием, моментально попала под его обаяние. Николаев, как заметила артистка, был манким и источал "мужские флюиды".

Артистка добавила, что эти ее отношения нельзя назвать здоровыми. Дарья охарактеризовала их как созависимые. Повереннова создала из возлюбленного идола и "поставила на пьедестал". Знаменитость до сих пор не может взять в толк, как умудрилась так влипнуть. Избранник манипулировал актрисой, но, как та считает, делал это неосознанно.

Роман Николаева и Поверенновой длился два года. Отношения звезд завершились на плохой ноте – Валерий завел параллельные отношения. Разлучницей стала Татьяна Овсиенко.

Незадолго до разрыва Дарья Повереннова почувствовала, что у ее избранника есть кто-то еще. Однажды, вернувшись со съемок, Николаев пригласил актрису в ресторан. За ужином Валерий прямо сказал, что встречается с другой женщиной.

Актер, как считает Повереннова поступил с ней очень жестоко. Мужчина говорил актрисе, что любит обеих. Убитая предательством Дарья предложила "отрубить хвост сразу".

Повереннова уверена, что Николаев действовал как абьюзер. Экс-избранника артистка назвала трусом.