Почему многодетная звезда "Молодежки" Разбегаев 15 лет откладывал свадьбу

Звезда сериала "Молодежка" Вячеслав Разбегаев 15 лет счастлив в отношениях. Избранница Татьяна подарила актеру трех дочек.
В свежем интервью 55-летний артист поведал, что познакомился с любимой на концерте музыкального коллектива "Моральный кодекс". Татьяна не сразу поняла, что перед ней известный актер. Разбегаеву пришлось завоевывать сердце девушки, которая первое время не хотела сближаться из-за большой разницы в возрасте. Вячеслав на 16 лет старше Татьяны.
Актер "Молодежки" отметил, что избранница приняла его таким, каков он есть. Их семья сложилась сама собой. Разница в возрасте сегодня, наоборот, укрепляет их союз.
Татьяна не имеет отношения к кино, она бухгалтер. По словам актера, его жена заведует финансами не только на работе, но и дома. С супругой, как заметил Вячеслав, он абсолютно счастлив. Впрочем, несмотря на идиллию дома, в ЗАГС актер сериала "Молодежка" не спешил. Татьяна официально стала женой знаменитости только через 15 лет после начала романа.
"Почему? Да как-то было и так хорошо", – сказал артист.
Вячеслав Разбегаев признался, что родственники давно намекали им на свадьбу. Теща актера не понимала, почему многодетные родители не хотят зарегистрироваться. Недавно бракосочетание состоялось. Татьяна и Вячеслав устроили церемонию на день рождения средней дочери.
Актер сериала "Молодежка" рассказал также, что появление детей изменило все в его жизни. У Разбегаева появилась цель, он стал терпимее и спокойнее.
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