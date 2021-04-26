Александр Петров: Я бы здесь не стоял, если бы у меня что-то не получилось

Картина режиссера Елены Попович рассказывает историю Нектария Эгинского – епископа Александрийской православной церкви, который в 1961 году был прославлен в лике святителей. Герой, став жертвой клеветы, подвергается гонениям. Спустя время обвинения с Эгинского снимаются, однако недобрая слава преследует его и после.
В фильме "Человек божий" Александр Петров сыграл персонажа по имени Костас. Герой звезды сериала "Полицейский с Рублевки" считает Нектария Эгинского наставником и близким другом. Костас пытается помочь священно служителю исходя из собственных представлений о благе.
По словам Петрова, работа над фильмом "Человек божий" изменила его. Артист признается, что все роли так или иначе на него влияют.
Александр отметил, что картина "Человек божий" – не про религию, вера служит лишь фундаментом истории. Фильм рассказывает, по мнению актера, "про людей и про их любовь".
Знаменитость считает, что фильм будет понятен и интересен молодым людям. Лента поможет зрителям найти ответы на важные вопросы о милосердии, прощении, помощи. "Мне кажется, это основополагающие вещи для каждого из нас", – рассудил Петров.
Александр считает, что Костас – это еще одна замечательная роль в его творческой опилке. Актеру сразу понравился сценарий и идея фильма "Человек божий".
"Я бы здесь, наверное, не стоял бы, если бы у меня что-то не получилось бы", – сказал о своем вкладе в картину Александр Петров.
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