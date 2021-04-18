"Ужас, докатились": на Петрова вылили ушат помоев из-за новой роли

Скоро состоится премьера фильма Клима Шипенко "Декабрь" о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Главную роль в киноленте сыграл Александр Петров, от чего зрители не могут сдержать эмоций.

Россияне, которые с интересном смотрят отечественные фильмы, часто задаются вопросом: почему над кинолентой работают одни и те же актеры? Например, некоторым зрителям надоело видеть в кинолентах Александра Петрова, который, по их мнению, не является весьма талантливым актером. Мол, артист в каждом фильме в одном и том же образе.

Именно поэтому интернет-пользователи восприняли в штыки новость о том, что в фильме "Декабрь" Есенина сыграл Петров. По мнению зрителей, в России много других артистов, которые смогли бы предстать в образе знаменитого поэта. "Это кто так усердно пропихивает Петрова?", "О ужас. Петров играет Есенина. Докатились", "Где остальные актеры? Дайте дорогу другим!", – пишет народ в Сети, слово вылил ушат помоев на Александра.

Ранее Клип Шипенко снял еще один фильм с Петровым в главной роли. Речи идет о скандально известной киноленте "Текст". Шипенко захотел продолжить творческий тандем, поэтому позвал на съемки "Декабря" звезду сериала "Полицейский с Рублевки".

По словам режиссера, пробы на роль Есенина проводили, но у Александра Петрова не было конкурентов. Мол, только он смог воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти. "Петров обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика, темперамент, необходимый жизненный опыт", – цитирует Шипенко 7дней.ru.