Не позволит: Милославская встала грудью за растрепанного Петрова

Петров уже несколько лет занимает первую строчку в списке самых востребованных артистов. Между тем 32-летний актер часто становится объектом критики. Например, зрители постоянно распекают Александра за неряшливый внешний вид.
Актриса Стася Милославская в личном микроблоге встала грудью за избранника. 25-летняя знаменитость обратилась к женщинам в Сети, которые переживают из-за вечно растрепанных волос Петрова.
Стася заявила, что не позволит Александру приобрести расческу. По словам Милославской, в их отношениях царит матриархат. Дескать, она установила эмбарго на расчесанные локоны.
К публикации артистка прикрепила фото возлюбленного. Александр запечатлен на фоне морской глади. Волосы Петров спрятал под кепкой.
"🤣🤣🤣👏👏👏👏 Шах и мат, браво!" – отреагировал на пост Стаси Александр в комментариях. Также артист признался избраннице в любви.
О романе Милославской и Петрова заговорили в середине 2019 года. Влюбленные не скрывали отношений, но и не афишировали их особо. Сегодня артисты живут вместе и завели общего питомца. Поговаривают, что дело идет к бракосочетанию. В недавнем интервью Стася Милославская рассказала о свадьбе мечты.
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