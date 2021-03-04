У зятя актрисы "Склифосовского" стащили 5 миллионов из салона спорткара

Бизнесмен Хишам Абдульраззак – муж артистки Анны Шерлинг и зять актрисы Тамары Акуловой – обратился в правоохранительные органы. По словам мужчины, у него украли часы из белого золота марки Rolex и миллион восемьсот тысяч рублей наличными. Похищенный аксессуар предприниматель оценил в три с половиной миллиона рублей.
Зять актрисы сериала "Склифосовский" рассказал полицейским, что оставил свой спорткар Mercedes на парковке у офисного здания. По словам Абдульраззака, он закрыл машину и отправился по делам.
Спустя время, вернувшись к авто, мужчина обнаружил, что правая дверь не заперта. Бардачок, в котором хранилась крупная сумма, был выломан. Из хранилища в подлокотнике исчезли часы. В целом зять актрисы Тамары Акуловой лишился 5,1 миллиона рублей.
Напомним, актриса Анна Шерлинг вышла замуж за Хишама Абдульраззака в 2008 году. У пары четверо детей. Артистка подарила избраннику двух дочерей и двух сыновей. Напомним, тещей бизнесмена является актриса кино и сериалов Тамара Акулова. Тесть бизнесмена – режиссер и балетмейстер Юрий Шерлинг.
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