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Улетевшая с Авербухом Арзамасова станцевала на камеру для пасынка

Улетевшая с Авербухом Арзамасова станцевала на камеру для пасынка

В собственный день рождения звезда сериала "Папины дочки" исполнила просьбу пасынка. Лиза Арзамасова повторила танец героини ситкома – Галины Сергеевны.
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В начале марта сын фигуриста Ильи Авербуха, Мартин, отпраздновал 17-летие. В день рождения отпрыск спортсмена обратился к мачехе, актрисе Лизе Арзамасовой. Юноша попросил жену отца повторить эпизод из сериала "Папины дочки". В нем героиня артистки, Галина Сергеевна Васнецова, пляшет на сцене.

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Арзамасова сначала отказала Авербуху-младшему. Актриса отметила, что не сможет повторить номер, так как потеряла детский задор и легкость. Мартин настаивал на своем. В итоге парню удалось уговорить мачеху.

17 марта Лиза Арзамасова праздновала 26-летие. В этот день знаменитость, выполняя просьбу Мартина, действительно на несколько минут вернулась в прошлое. Она надела черные очки, сделала две косички и станцевала танец Галины Сергеевны на камеру. Получившийся ролик звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в личном микроблоге.

"Это было непросто – Галина Сергеевна уже не та, но я не привыкла отступать!" – призналась Арзамасова. Лиза отметила, что Мартин обязан принять у нее эстафету и тоже пуститься в пляс.

Как писали "Дни.ру", Лиза Арзамасова получила необычный подарок от супруга Ильи Авербуха. Спортсмен покатал избранницу на воздушном шаре. Сейчас пара отдыхает в Дубае.

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Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 11:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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