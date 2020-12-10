"Ад начался": Ксенофонтова о паническом страхе человека со сверхспособностями

Около девяти лет звезда сериалов "Кухня" Елена Ксенофонтова жила в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих, от которого родила дочь Софью. В 2016 году стало известно, что пара расстается. Этот процесс оказался для актрисы очень непростым.

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