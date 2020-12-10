"Ад начался": Ксенофонтова о паническом страхе человека со сверхспособностями

Гражданский муж Елены Ксенофонтовой отказался просто так отпускать ее. Он пригрозил ей судом и пообещал, что устроит ей настоящий ад.
В 2016 году Елену Ксенофонтову обвинили в умышленном избиении Александру Рыжих. Позже с артистки сняли обвинения, и суд ее оправдал.
Сегодня 47-летняя актриса с ужасом вспоминает то время. Она рассказала, что после расставания ей не стало легче, ведь бывший гражданский муж начал строить ей козни.
"Ад начался: развод, побег, судебный процесс… Я этого человека панически боялась. Могла выйти из подъезда увидеть его и начать задыхаться... Он у меня в голове стал огромным, со сверхспособностями, а я, маленькая, сижу в уголке и жду, когда меня пожрут", – рассказала Елена Ксенофонтова в ютуб-шоу "Честный развод" с Агатой Муцениеце.
Чтобы стабилизировать свое состояние и хоть как-то успокоиться, актрисе пришлось обратиться в психологам. Она перепробовала массу методик по избавлению от страхов, и один способ ей помог.
Нужно было завести тетрадь и писать туда слова благодарности бывшему мужу. Однако это далось Елене ксенофонтовой непросто. Ведь благодарить такого человека после стольких издевательств было не за что. Актриса все-таки сделала усилие над собой и нашла массу причин, за что Рыжих можно было сказать "Спасибо".
Елена Ксенофонтова поблагодарила бывшего мужа за то, что он оставил ей дочь и за то, что просто не убил...
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