"Я оказался раздолбаем": Сергей Бурунов покаялся перед Олегом Митяевым

Актер и музыкант познакомились на съемках фильма «Родные». В комедии Ильи Аксенова Сергей Бурунов сыграл несостоявшегося певца, который мечтает выступить на Грушинском фестивале и везет туда свою семью.
По словам Бурунова, Митяев оставил о себе очень приятное впечатление. Сергей и Олег хорошо поболтали в перерывах между дублями. В ходе общения артист дал вокалисту слово, которое до сих пор не сдержал. Теперь звезде сериала «Полицейский с Рублевки» стыдно и неловко.
Как объяснил Бурунов, Митяев пишет кулинарную книгу. Рецепты музыкант собирает среди своих звездных друзей. Например, в издание войдет яичница от Александра Ширвиндта. Сергей Бурунов обещал описать Митяеву способ приготовления вкусных кабачков, но до сих пор не сделал этого.
«Правда, мне до сих пор перед ним неудобно – я оказался раздолбаем», – покаялся актер сериала «Полицейский с Рублевки».
Сергей отметил также, что в его карьере были проекты, которых ему следовало бы стыдиться, однако подобных чувств он не испытывает. Актер подарил свой голос «Шурику» в ремейке «Кавказской пленницы» – этот фильм не раскритиковал только ленивый. По словам Бурунова, ему стало плохо у микрофона, когда он увидел материал для озвучания. «Я люблю деньги, но не настолько», - сначала подумал артист. В итоге Сергей Бурунов взялся за работу, так как очень нуждался в средствах.
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