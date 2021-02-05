Шоу "Большая разница" стало кошмаром для Сергея Бурунова: У меня немножко рухнула голова

Сергей Бурунов не скрывает, что "Большая разница" изменила его жизнь. До шоу артист не пользовался популярностью у режиссеров и продюсеров. Он соглашался на любую работу. По словам Бурунова, в его творческой биографии есть такие проекты, в которых сниматься трезвым было невозможно.
Первый канал и "Большая разница" появились в судьбе артиста в 2008-м. Первое время Сергей испытывал удовольствие от работы. Программа выходила раз в месяц. Творческий коллектив шоу тратил на подготовку 15 дней. Времени на репетиции, подбор костюмов и грима было достаточно. Десять дней уходило на съемки пародий.
Шоу "Большая разница" давало стабильно хорошие рейтинги. Продюсеры решили увеличить количество выпусков. Работа, по словам Сергея Бурунова, превратилась в конвейер. От артистов требовали отличных результатов в короткие сроки. Съемочная группа была в постоянном цейтноте. Бурунов спал всего по четыре часа.
"Потом все превратилось в поток и рухнуло, потому что поток убивает. Конечно, у меня немножко рухнула голова", – отметил артист в свежем интервью.
Напряженная работа совпала с большим горем – у Сергея Бурунова умерла мама. Спустя время артисту диагностировали депрессию, с которой он сражается до сих пор.
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