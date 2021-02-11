Помрешь холостым: Стоянов предрек Бурунову печальное будущее

В молодости артист не был чужд романтике и быстро влюблялся. По словам Сергея Бурунова, у него была склонность идеализировать партнера, наделять его прекрасными чертами. В итоге все его увлечения заканчивались разочарованием. "Мне хотелось любви, и я любил, и открывался, но затем снова было очень больно", – поведала звезда сериала "Полицейский с Рублевки".
С годами у актера появился страх перед чувствами, который не позволяет влюбиться. Бурунов уверен, что это своего рода защитная реакция. Говоря о любви, знаменитость вспоминает фразу одного приятеля летчика, дескать, "жизнь понаставила фильтров".
Сегодня звезде сериала "Полицейский с Рублевки" 43 года. Сердце Сергея свободно. Представления Бурунова об идеальных отношениях изменились. Теперь артисту важно, чтобы "было с кем помолчать".
Сергей Бурунов отметил, что дорого заплатил за успех – личным счастьем и здоровьем. Слава пришла к Бурунову после съемок в шоу Первого канала "Большая разница". По словам Сергея, проект отнял у него пять лет жизни. Все это время работы было так много, что на романтические отношения времени не оставалось.
О том, что когда-либо сможет создать семью, актер сериала "Полицейский с Рублевки" говорит без уверенности. Не так давно Сергей Бурунов общался по этому поводу с Юрием Стояновым. Коллега по цеху сказал артисту, что жену надо было заводить до прихода известности, мол, поезд уже ушел, помрешь холостым.
Актер не скрывает, что мечтает о собственном загородном доме. О новом жилище Бурунов задумался во время самоизоляции. В городской квартире Сергею теперь тесно.
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