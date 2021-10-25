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Шоу-бизнес
Жизнь на две семьи и запои: как сложилась жизнь актера Александра Панкратова-Черного

Жизнь на две семьи и запои: как сложилась жизнь актера Александра Панкратова-Черного

Актер прожил насыщенную жизнь, однако даже в 72 года не спешит прощаться со своей карьерой
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Сейчас 72-летний актер Александр Панкратов-Черный известен телезрителям своей ролью в сериале "ИП Пирогова". Однако первую популярность и узнаваемость ему принесли съемки в фильме "Мы из джаза", а преданные поклонники помнят его как настоящего сердцееда.

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 Александр Васильевич Панкратов-Черный

Александр Васильевич Панкратов-Черный актер

Александр Васильевич хотел выступать на сцене с ранних лет: в детстве будущий артист мечтал стать клоуном. Поэтому после школы он, несмотря на недовольство матери, которая хотела для сына военной профессии, связал себя с творчеством. Сначала актер поступил в Горьковское театральное училище, а потом закончил режиссерский факультет ВГИКа. Именно после обучения там Панкратов получил приставку к своей фамилии.

Дело в том, что вместе с ним во ВГИКе учился другой Александр Панкратов – из-за такого совпадения возникало много трудностей. Придумать новую фамилию артисту помогло их внешнее отличие с тезкой: у второго Панкратова волосы были рыжие, а у Александра Васильевича – черные. Так у Панкратова-Черного появился псевдоним.

По словам артиста, значительную роль в его карьере сыграл режиссер Андрей Кончаловский, который взял его работать ассистентом. Уже в 1978 году звезда получила свою первую роль в фильме "Сибириада". Однако личная жизнь Александра Васильевича складывалась непросто: у актера сложилась репутация настоящего донжуана. К тому же, ему часто приходилось отбиваться от нападок якобы его внебрачных детей.

Роман Панкратова-Черного с актрисой Ириной Семиклетовой закончился слухами о его отцовстве. Дело в том, что через полтора года после расставания у Семиклетовой родилась дочка. Однако ДНК-тест показал, что звезда не имеет никакого отношения к ребенку.

Первой женой Панкратова-Черного стала дочь актера Эдуарда Изотова – Вероника Изотова. Но этот брак разрушился из-за любовного треугольника, в который артист впутал и свою жену, и новую возлюбленную Юлию Монахову: долгое время звезда жила на две семьи. Позже Монахова стала второй женой актера, но и эти отношения прошли много преград.

Чтобы наладить общение с отцом избранницы, Панкратову-Черному понадобилось 16 лет. Режиссер Владимир Монахов был против романа дочери и актера с самого начала, предполагая, что у того есть корыстные цели. Примирение состоялось только когда у пары родился сын Владимир – тогда сердце новоиспеченного дедушки оттаяло.

Александр Панкратов-Черный и Юлия Монахова официально стали мужем и женой только в 2012 году – возлюбленные живут счастливо более 40 лет. Жена всегда принимала супруга таким, какой он есть – их отношения выдержали даже многочисленные запои звезды в прошлом.

Сейчас артист живет в трехэтажной квартире, получает неплохую пенсию, однако в свои 72 года продолжает появляться на экранах – Александр Васильевич остается востребованным актером до сих пор.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
25 октября 2021, 10:10 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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