"Долго смеялись": Панкратов-Черный вспомнил шутку над режиссером Рязановым

Александр Панкратов-Черный в силу профессиональной деятельности тесно сотрудничал с Эльдаром Рязановым и даже был его другом. По сей день актер с теплотой отзывается о покойном режиссере и считает его прекрасным человеком. Недавно артист поделился воспоминанием из прошлого, в котором Эльдар Рязанов стал главным действующим лицом.
Для выдающегося кинотворца было принципиально важно, чтобы актеры оставались довольны снятыми дублями. Он шел навстречу, если кто-то из подопечных просил переиграть сцену. История, которую рассказал Александр Панкратов-Черный, произошла в процессе создания фильма "Жестокий романс".
Тогда снимали кадр со стрельбой в стакан на голове Никиты Михалкова. В число действующих лиц попал Алексей Петренко, который по сценарию ел орехи, что на фоне происходящего было едва заметно. Отснятым дублем были все довольны, включая режиссера. Однако Эльдар Рязанов стал жертвой шутки — поедавший плоды артист ради забавы сказал ему, что допустил промашку.
Руководитель поверил на слово и заставил всех повторять сцену. И хотя Алексей Петренко признался Эльдару Рязанову, что просто его разыграл, тот остался непреклонным. "Сняли еще дубль, потом долго смеялись", — поведал об итогах Александр Панкратов-Черный.