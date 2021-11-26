"Не обнажаться": возлюбленная Харламова установила три строгих правила

Звезда сериалов "Крепостная" и "Гусар" рассказала о том, чего никогда не будет делать перед камерой. У 28-летней Катерины Ковальчук есть три правила, которые она никогда не нарушает.
"Мое первое табу — это полное обнажение", - поделилась актриса. Звезда кино и сериалов считает, что сниматься в чем мать родила – не для нее. Второе правило Ковальчук – не работать в картинах, в которых причиняют вред детям и животным.
Третье правило – никаких экстремальных сцен. Актриса не будет рисковать жизнью даже за большие деньги. В пример Катерина привела фильм, в котором голливудский актер Том Круз висел на корпусе самолета в момент взлета. По словам Ковальчук, повторять что-то подобное она не хотела бы.
Знаменитость подчеркнула, что легких ролей для нее не существует, однако на площадке сериала "Гусар" ей работалось в удовольствие. "Из-за очень дружной и юморной обстановки, хотя поначалу мне тяжело давался жанр комедии", – рассказала знаменитость.
Отметим, на съемках сериала "Гусар" Катерина Ковальчук закрутила роман с юмористом Гариком Харламовым. В ситкоме комик играл главную роль. Как утверждает Ковальчук, в мужчинах ее всегда привлекала доброта и чувство юмора.