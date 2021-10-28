"Прикройся!": звезду сериала "Ход королевы" обругали за декольте на плоской груди

Аню Тейлор-Джой считают главным открытием прошлого, 2020 года. 25-летнюю актрису прославило шоу "Ход королевы". Проект был признал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix и завоевал 11 премий "Эмми".
Аня Тейлор-Джой обладает очень необычной внешностью. У артистки огромные глаза, выраженные скулы, губки формы "галочки" и маленький подбородок – все это делает ее похожей на инопланетянку. Наружность звезды "Хода королевы" часто становится предметом жарких споров в Сети. Накануне, например, Аня вновь стала объектом критики.
Аня Тейлор-Джой появилась на премьере фильма "Прошлой ночью в Сохо". Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. На красной дорожке знаменитость появилась в платье золотого цвета в пол из осенней коллекции Christian Dior 2021 года с внушительным декольте. Образ актриса дополнила босоножками на шпильке и колье с бриллиантами от Tiffany & Co.
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают появление звезды сериала "Ход королевы" на премьерном показе. Одни критикуют внешность звезды, другие, наоборот, восхищаются ее образом.
Поборники морали ругают Аню за слишком откровенное декольте на плоской груди. "Выглядит дешево", "Ужасный наряд! Прикройся!" – пишут злопыхатели. Фанаты, в свою очередь, восхищаются неземной красотой Тейлор-Джой. "Просто потрясающая", "Я восхищен чертами ее лица и фигурой", - рассуждают пользователи Сети.
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