Назвали русской: почему советская и грузинская звезда шахмат требует миллионы от Netflix

Нона Гаприндашвили обвинила создателей сериала в клевете.

Создатели "Хода королевы" получили иск на пять миллионов долларов. В суд на компанию Netflix подала советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили. Чемпионка мира обвинила онлайн-платформу в искажении фактов и сексизме.

Гаприндашвили обратилась к Фемиде из-за фразы, звучащей в заключительной серии ленты. В эпизоде сообщается, что Нона Терентьевна никогда не играла против мужчин. Между тем в иске адвокаты чемпионки указали, что в 1968 году среди ее противников было много мужчин, а именно 59. Дескать, Netflix солгал о достижениях Гаприндашвили, чтобы возвысить вымышленную героиню сериала в глазах зрителя.

Также Нона Гаприндашвили возмущена тем, что в "Ходе королевы" ее назвали шахматисткой из России. Спортсменка утверждает, что всегда выступала за Грузию.

Netflix уже отреагировал на иск Гаприндашвили. Компания считает, что претензии шахматистки не имеют оснований.

Добавим, на днях в США прошла церемония вручения премии Creative Arts Emmy Awards, в который награды присуждаются за узкоспециальные достижения в телеиндустрии. Главным по победам в этом году стал сериал от Netflix "Ход королевы". Картина о молодой шахматистке забрала сразу семь статуэток. Работа гримеров, операторов, художников-постановщиков и других специалистов проекта была очень высоко оценена жюри.