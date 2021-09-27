"Обман Армен переживал тяжело": Цымбалюк-Романовская раскрыла причины конфликта с Ксенофонтовой

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в 2008 году начала работать в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. С 18 июня 2015 года по октябрь 2017-го она занимала там пост директора. Поэтому знает про все интриги и склоки внутри коллектива.

"Из театра Армена Борисовича актеры и режиссеры уходили всегда – это изначально стало "традицией", – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская "Дни.ру". – Начиная с того момента, как он уволил бывшую жену Татьяну Власову, пасынка Степана и разогнал всю труппу".

Многие считают, что когда киевская пианистка возглавила московский театр, то убрала неугодных. "Самая большая глупость – это обвинения в мой адрес, – заявила Виталина. – Все, знающие Армена, прекрасно понимают, что повлиять на него в такие моменты было просто невозможно. Каждый актер ушел именно из-за конфликта с Художественным руководителем. Когда я стала директором, мне, действительно, пришлось по требованию мужа уволить семерых человек, которые не были заняты в спектаклях уже лет шесть. Они просто получали зарплаты, и их это устраивало. Я предложила им увольнение "по соглашению сторон" с выплатой тройного оклада. Но каждому сказала: "Поговорите с Арменом Борисовичем, и если он скажет вас оставить – так и будет". Ни один человек не пошел к нему – все подписали заявления.

Много копий было сломано вокруг скандального ухода из театра Елены Ксенофонтовой. "Увольнение происходило по ее личному желанию – заверила бывшая жена Джигарханяна. – Выпускали спектакль с Еленой в главной роли. По сути, режиссировала постановку сама Елена Юрьевна. Ничего в этом особенного не было, но Армен Борисович в таких случаях очень чувствовал, как теряет контроль над постановкой и над актерами. Не будем акцентировать внимание на том, что сметы на костюмы актрисы сильно превышали допустимый бюджет постановки, но в итоге то, что увидел Джигарханян ему не понравилось. В день премьеры он был в больнице – сказалось напряжение и многочасовые репетиции. Но когда вышел, то попросил к следующему спектаклю заменить актрису Ксенофонтову на актрису Мухину. Елена Юрьевна сразу написала заявление об уходе".

Цымбалюк-Романовская рассказала и о конфликте с Заслуженным артистом России Алексеем Шевченковым, который в театре Армена Джигарханяна служил с 1997 по 2010 годы. "На него Армен хотел ставить "Театр времен Нерона и Сенеки", поскольку лучшего Нерона в его представлении не было, – вспоминает пианистка. – Но актер просил подождать, пока закончатся съемки в кино. Ждали несколько месяцев, но однажды в журнале "Театральная афиша", Джигарханян увидел Алексея Шевченкова в премьере другого театра. Обман и предательство Армен переживал очень тяжело, но решение принимал бесповоротно".