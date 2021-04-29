Обвиняемой в смерти Марьянова главе центра "Феникс" дали три года колонии

Российский актер Дмитрий Марьянов умер три с половиной года назад. С тех пор шли судебные разбирательства с предполагаемыми виновниками его смерти.
29 апреля суд приговорил к трем годам условно и компенсации в 30 миллионов рулей морального вреда главу центра "Феникс" Оксану Богданову, где артист находился перед смертью. При этом если суд признает ее виновной, женщина может избежать реального срока, так как вот-вот родит ребенка от свидетеля по делу о смерти актера, сообщает РИА Новости.
Напомним, незадолго до смерти актер Дмитрий Марьянов был госпитализирован в реабилитационный центр "Феникс" в Подмосковье из-за алкогольной интоксикации. Там ему стало резко плохо. Однако сотрудники центра не вызвали скорую по непонятным причинам. Спустя время его состояние стало критическим, и только тогда врачи приняли решение действовать. Они решили транспортировать его в другую больницу, но по дороге актер скончался.
"Суд приговорил Богданову к трем годам колонии условно", – сообщил источник.
Стоит отметить, что Гособвинение просит назначить Богдановой тот же срок, только реальный.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Оксана Богданова вышла замуж за Константина Мосунова, одного из главных свидетелей по громкому делу. Сначала он лечился в центре "Феникс", а потом стал помогать Богдановой и сблизился с женщиной.
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