"Чтобы быть счастливыми": пережившая череду личных драм Ксенофонтова из "Кухни" о поиске второй половинки

Звезда сериала "Кухня" считает, что даже сильной женщине необходимо крепкое мужское плечо рядом. Сама Елена Ксенофонтова в этом вопросе не является исключением.

Впервые актриса пошла под венец довольно рано – в 19 лет. Избранником знаменитости был агент по недвижимости Игорь Липатов. Этот брак Елены Ксенофонтовой продлился 11 лет. Артистка бросила избранника, когда поняла, что жизнь с ним слишком пресная.

Вторым мужем звезды сериала "Кухня" был продюсер Илья Неретин. В этих отношениях Елена родила первенца, которого назвали Тимофеем. Когда сыну Елены не исполнилось и года, она подала на развод. Незадолго до этого артистка узнала об изменах супруга.

Спустя время после разрыва у Ксенофонтовой завязался роман с адвокатом Александром Рыжих. Артистка и юрист сожительствовали девять лет. Елена подарила возлюбленному дочь Софью. После расставания с Рыжих звезда сериала "Кухня" призналась, что много лет терпела унижения и побои от гражданского супруга.

Сегодня Елена Ксенофонтова одинока. Актриса занята карьерой и воспитанием отпрысков. Сыну знаменитости уже 17 лет, а дочери исполнилось девять.

Актриса призналась, что не испытывает проблем из-за того, что рядом нет мужчины. Артистка считает, что она и другие представительницы прекрасного пола могут прожить без мужа. Однако в одиночестве, по словам Ксенофонтовой, нет ничего хорошего.

"Все равно и женщины, и мужчины устроены таким образом, что они всю жизнь ищут свою вторую половинку, чтобы быть счастливыми", – рассудила звезда сериала "Кухня". Любовь и нежность необходимы каждому, считает артистка.



Елена Ксенофонтова добавила, что представительницы прекрасного пола должны быть слабыми. Для этого им нужен сильный, заботливый партнер.