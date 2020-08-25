Ксенофонтова потеряла ребенка и пережила предательство любимого мужа

Новой гостьей шоу "Судьба человека" стала Елена Ксенофонтова. Актриса девять лет была замужем за адвокатом Александром Рыжих, у пары есть общая дочь Соня. Однако этот брак не был счастливым.

Одним из главных ударов для семьи стала потеря ребенка на позднем сроке беременности. Актриса носила под сердцем сына, но малыш появился на свет мертвым. По словам звезды, общая боль не сплотила супругов, а наоборот, разобщила.

Елена Ксенофонтова в эфире шоу "Судьба человека" отметила, что после случившегося муж мог запросто нагрубить или огрызнуться из-за мелочи. Актриса считала, что должна перетерпеть этот момент ради будущего ребенка. В итоге у пары родилась дочь Соня, но и она не смогла спасти брак.

Артистка заверила, что ни о чем не жалеет, ведь сама выбрала этого мужчину, несмотря на "звоночки", которые предупреждали о том, что он может быть опасен. В итоге отношения закончились громким разводом. Адвокат обвинил бывшую жену в избиениях и пытался доказать, что она покушалась на его жизнь.

Александр Рыжих хотел отобрать дочь. С момента расставания прошло около четырех лет, но юрист до сих пор борется за наследницу. Лишь недавно Елене Ксенофонтовой удалось через суд добиться того, чтобы дочь осталась с ней.

Правда, как отметила актриса в эфире шоу "Судьба человека", спокойно пожить ей удастся максимум полгода – уже все проходили. По мнению звезды, бывший муж, скорее всего, придумает какое-нибудь новое обвинение и пойдет решать вопросы через суд.

Актриса призналась: она искренне верила в то, что будет за Рыжих как за каменной стеной, но горько ошиблась. По мнению Елены Ксенофонтовой, любовь делает женщину слепой. Также она добавила, что причиной развода стала не только агрессия со стороны мужа, но и его неверность.