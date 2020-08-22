Сына Ксенофонтовой жестко избили: Ногами в лицо!

Елена Ксенофонтова опубликовала в "Инстаграм" фотографию своего 17-летнего сына, чтобы показать, как врачи "починили" его после избиения. Актриса бесконечно благодарна медикам, а также человеку, который заступился за Тимофея.



Елена Ксенофонтова рассказала, что на ее сына напали две мужчин 30-35 лет две недели назад. Это произошло на выходе из перехода. Злоумышленники заметили шагающего в одиночестве молодого человека и решили избить без какого-либо повода.

По словам актрисы, Тимофея били жестко. "Ногами. В лицо!", – ошарашена Елена. В итоге у сына Ксенофонтовой был сломан нос в двух местах, на теле было множество гематом. Врачи диагностировали сотрясение мозга.

Сейчас нападавших ищут. "Надеюсь, найдут", – написала актриса, и уточнила, что решила рассказать о случившемся не ради жалости. В первую очередь, она поблагодарила прохожего, который спас ее сына. К сожалению, Елена не знает его имени, но очень хотела бы с ним познакомиться.

Также Ксенофонтова признательна врачам Филатовской больницы за улучшение состояния здоровья Тимофея, а также людям, которые просто поддерживали ее наследника.

"Спасибо вам за вашу любовь, тепло, молитвы, заботу, профессионализм и свет в ваших душах!", – завершила актриса.

Поклонники пришли в шок от рассказа Ксенофонтовой. Многие удивились, то такое может происходить в Москве в светлое время суток. "Мороз по коже! Здоровья сыночку!", "Боже мой, сколько вы натерпелись... Сочувствую!", "Сколько маргиналов на свете! И носит же их земля...", – написали пользователи Сети.