Сериал о Дональде Трампе "Правило Коми" спровоцировал скандал в США

Картина будет состоять всего из двух серий общим хронометражем три часа. Мини-сериал получит название "Правило Коми", в оригинале "The Comey Rule".
Лента расскажет о президентских выборах 2016 года в США, победу в которых одержал Дональд Трамп. Сериал покажет, как портились отношения нового главы Америки и руководителя ФБР Джеймса Коми. Конфликт сопровождался чередой скандалов и завершился увольнением Коми.
Естественно, не обойдется без упоминания России. По сюжету картины "Правило Коми" Кремль активно вмешивается в американские выборы.
Роль Дональда Трампа досталась обладателю "Эмми" и трехкратному номинанту на "Золотой глобус" Брендану Глисону. Главу ФБР будет играть Джефф Дэниелс.
Сценарий сериала "Правило Коми" основан на биографическом романе Джеймса Коми "Высшая степень преданности". В книге экс-глава ФБР описывает нынешнего американского лидера, как аморального и беспринципного человека.
Отметим, что на днях из-за сериала "Правило Коми" телеканал Showtime оказался в центре политического скандала. Телевизионщики перенесли премьеру теленовеллы на дни после президентских выборов в США. Showtime обвинили в сотрудничестве с администрацией Дональда Трампа.
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