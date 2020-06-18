Павел Майков из "Бригады" потребовал отстать от Михаила Ефремова: С карканьем слетелись "ангелы"

Актер сериалов "Бригада" и "Солдаты" высказался о шумихе вокруг аварии с участием Михаила Ефремова. Павел Майков призвал оставить коллегу в покое.

Знаменитость потребовала отстать от Ефремова. По словам Майкова, тому сейчас приходится очень тяжело. "С карканьем слетелись тут же "ангелы", – описал сложившуюся ситуацию Майков.

Звезда сериала "Бригада" с иронией отметила, что Россия наполнена непорочными жителями, которые не дают взятки и не садятся за руль в нетрезвом состоянии. Артист добавил, что милосердное общество, если оно пытается быть таковым, не берется никого судить.

По словам Павла Майкова, проблему Михаила Ефремова должен решать сам артист и его адвокаты. Если есть неравнодушные, желающие помочь, они должны поддержать семью погибшего материально.

Напомним, больше недели страна обсуждает страшное ДТП, в которое попал Заслуженный артист Михаил Ефремов. Вечером 8 июня актер на внедорожнике не вписался в поворот и протаранил ВАЗ, идущий по встречной полосе.





Ефремов травм не получил, однако водитель фургона позже скончался в больнице. По данным следствия знаменитость в момент аварии находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.