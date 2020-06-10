Звезда "Кухни" Ксенофонтова осудила Соловьева: С наслаждением и рвением взялись за уничтожение Ефремова

Звезда сериала "Кухня" призвала остановить травлю Михаила Ефремова в прессе. Елена Ксенофонтова считает, что поток негатива в СМИ может убить актера.

Знаменитость отметила, что ни в какой мере не оправдывает поступок коллеги по цеху. Она до сих пор находится в шоке из-за смерти невинного человека. Елена Ксенофонтова может понять и прочувствовать ту боль, которую сейчас испытывают близкие погибшего.

Между тем звезда сериала "Кухня" возмущена поведением журналистов, в частности Владимира Соловьева. Ведущий резко прокомментировал ситуацию с Михаилом Ефремовым в своем шоу на телеканале "Россия 1".

"То, что сейчас творится в СМИ, то, с каким наслаждением и рвением взялись Соловьев и иже с ним, за то, чтобы уничтожить, смакуя, уничтожить "убийцу" Ефремова – это повергает меня в не меньший шок", - высказалась Ксенофонтова.

Звезда сериала "Кухня" уверена, что травля в прямом смысле убьет Михаила Ефремова. У знаменитости может не выдержать сердце, артист не доживет до суда.

Актриса добавила, что алкоголизм – это тяжелейший недуг. Близкие и коллеги знали о проблемах Ефремова с выпивкой, но никто не стремился ему помочь. Так называемые друзья подливали Михаилу, не останавливали, когда тот садился за руль пьяным, помогали вернуть права после многочисленных нарушений. "Хотя прекрасно осознавали, что такая трагедия рано или поздно может произойти", – рассудила знаменитость. Теперь, по словам Елены, те же приятели Ефремова пойдут на ток-шоу и будут бить себя в грудь, утверждая, что много раз пытались помочь актеру.

Напомним, вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов спровоцировал ДТП. Водитель фургона, в который врезался автомобиль звезды, погиб. Виновник аварии не получил серьезных травм. По некоторым данным, Ефремов сел за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.