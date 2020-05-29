Съемки в сериале "Половое воспитание" спасли актера Шути Гатву от печальной участи

Артист, исполнивший роль Эрика Эффионга, поведал, что долгое время не мог найти работу. Шути Гатва ходил на пробы, но роли ему не давали. "Отказы были невыносимыми", – сказал актер.
Сложное материальное положение спровоцировало развитие депрессии у артиста. Ко всему прочему Шути Гатва лишился крыши над головой: артист не мог платить арендную плату.
Оставшись на улице, звезда сериала "Половое воспитание" обратилась к другу. Приятель обещал одолжить денег и приютить у себя на месяц. В тот момент Шути подумал, что все злоключения позади – он сможет встать на ноги и отдать долг приятелю. К сожалению, друг в последний момент передумал помогать Гатве. "Я стоял на улице один со своими чемоданами и думал: "Ну все, я бездомный", – поделилась знаменитость.
Кастинг в сериал "Половое воспитание" стал для Шути Гатвы спасательным кругом. Артист уверен, что, если бы не съемки в теленовелле, он остался бы на улице и умер от коронавируса.
Шути Гатва подчеркнул, что старался скрыть от окружающих финансовые проблемы. Даже в самые плохие дни он выглядел безупречно. Актер сериала "Половое воспитание" вспомнил, как знакомые восхищались его стройностью в тот момент, когда он терял вес, питаясь всего раз в сутки.
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