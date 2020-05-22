Звезда сериала "Садовое кольцо" Анатолий Белый предложил лечить домашних тиранов

На Первом канале транслируется детективный сериал "Садовое кольцо". Главные роли в теленовелле сыграли Анатолий Белый и Мария Миронова. Артисты воплотили в жизнь образы непонимающих друг друга мужа и жены.
В сериале затрагивается тема домашнего насилия, а часть сюжета связана с центром реабилитации женщин от него пострадавших. По словам Анатолия Белого, он решительно осуждает мужчин бьющих своих жен, дочерей, сестер или подруг. "Для меня домашнее насилие – это потеря человеческого облика", – говорит звезда сериала "Садовое кольцо".
Артист уверен, что абьюзеров – людей, которые совершают насилие по отношению к близким, надо в прямом смысле лечить. С психологическими проблемами домашних тиранов под силу справиться только специалистам.
Белый полагает, что проблема домашнего насилия свидетельствует о болезни общества и ее надо решать. Боле того, по словам артиста, никто до конца не осознает реальное положение дел и весь ужас происходящего.
Актер сериала "Садовое кольцо" подчеркнул, что в его личной жизни были разные ситуации, однако поднять руку на женщину ему и в голову не приходило. Для знаменитости такое поведение – табу. Эту установку Анатолию внушила мать еще в детстве.
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