Искала 28 лет: Прилучного подкараулила онкобольная беременная "сестра"

Актера подкараулили у входа в его загородный дом. Незнакомцев было двое: молодой человек на инвалидной коляске и странного вида девушка. Как оказалось дама считает себя сестрой Павла Прилучного.
Незнакомка заявила, что искала Прилучного 28 лет. Якобы ее подменили в роддоме. Также она сообщила, что приехала из США, находится в положении и больна раком мозга.
О страной встрече Павел Прилучный рассказал в личном "Инстаграм". Артист запечатлел незваных гостей на камеру мобильного. На кадрах можно заметить, как якобы сестра звезды сериала "Мажор" сидит на земле, мычит и раскачивается из стороны в сторону.
Артисту удалось выяснить, что ранее девушка переписывалась с мошенником. Злоумышленник выдавал себя за Прилучного. "Просто беспредел адовый", – прокомментировал ситуацию актер.
Павел Прилучный посоветовал поклонникам быть внимательными и следить только за официальными страницами знаменитостей в соцсетях. Звезда сериала "Мажор" заметила, что с ее гостьей поступили "очень нехорошо". Между тем артист не исключает, что караулившие его незнакомцы сами могут быть аферистами. Сериал "Мажор" можно смотреть онлайн на видеоплатформе Ivi.ru.
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