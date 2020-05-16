"Нарушила закон": полиция задержала Агату Муцениеце

Агата Муцениеце решила проявить гражданскую активность. Однако она не подозревала, что нарвется на стражей порядка.

Агата Муцениеце 16 мая вела прямой эфир, находясь во двое своего дома. Выйдя на пробежку, актриса заметила, что рядом идет якобы незаконная вырубка деревьев. Территория была ограждена. Позже к месту событий стали подходить и другие жители района. Народ был возмущен происходящим.

Спустя некоторое время к месту проведения работ приехали полицейские. Люди просили стражей порядка обратить внимание на вырубку деревьев, однако правоохранители у всех собравшихся жителей стали проверять пропуск, напоминая, что сейчас действует режим самоизоляции, и находиться на улице без веской причины запрещено. Полицейский подошел и к Агате.

"Вы не поверите, но меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушила закон: мне нельзя было останавливаться на улице и разговаривать! Вот это у меня сегодня день", – сказала Муцениеце подписчикам.

Позже Агата сообщила, что беспокоиться не стоит. Стражи порядка ее отпустили. Видимо, у актрисы был с собой электронный пропуск.

Напомним, в Москве продолжается режим самоизоляции. В столице пока не ожидается послабление карантина. Также с 12 мая запрещено передвигаться по городу без маски и перчаток.

Агата Муцениеце с нетерпением ждет, когда карантин закончится, ведь она хочет как можно скорее развестись с Павлом Прилучным, который не так давно поднял на нее руку. Актер был в нетрезвом состоянии, сообщала его супруга. Сейчас Агата не живет с экс-возлюбленным.