"Девочки зовут его папой": муж удочерил детей Гай Германики

Год назад режиссер Валерия Гай Германика вышла замуж. Избранником знаменитости стал бизнесмен Денис Молчанов. Предприниматель смог найти подход к детям кинематографиста.

По словам Германики, Молчанов еще до знакомства знал, что у нее две дочери. Начиная отношения, бизнесмен был готов заботиться не только о Валерии, но и об Октавии и Северине. Более того, не так давно Денис официально стал папой девочек, удочерив их.

Гай Германика считает Молчанова героем. "Многодетными родителями мы стали одновременно. Девочки зовут его папой", – поделилась режиссер.

Денис появился в жизни Валерии в непростой для нее период. Мать Германики тяжело болела и находилась в реанимации. Бизнесмен поддержал любимую. Знаменитость благодарит Бога за мужа и боится его потерять. Режиссеру даже снятся кошмары: Валерия ищет любимого и не находит.

В ноябре 2019 года у Германики и Молчанова появился сын. Мальчика назвали Август. Имя ребенку выбрал отец.

Валерия благодарна мужу за то, что ей не приходится думать о деньгах и работать на износ. Супруг обеспечивает звезду и детей всем необходимым.

Стоит отметить, что Гай Германика хорошо зарабатывает. В интервью для ютуб-канала "В гостях у Гордона" она рассказала, что один из проектов принес ей сумму, равноценную стоимости просторной квартиры в столице.

Напомним, что с отцом первой дочери Октавии Валерия разошлась еще до рождения девочки. В 2015 году Гай Германика вновь вышла замуж. Ее избранником стал танцор Вадим Любушкин. Этот брак распался через четыре месяца.