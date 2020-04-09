"Девочки зовут его папой": муж удочерил детей Гай Германики

По словам Германики, Молчанов еще до знакомства знал, что у нее две дочери. Начиная отношения, бизнесмен был готов заботиться не только о Валерии, но и об Октавии и Северине. Более того, не так давно Денис официально стал папой девочек, удочерив их.
Гай Германика считает Молчанова героем. "Многодетными родителями мы стали одновременно. Девочки зовут его папой", – поделилась режиссер.
Денис появился в жизни Валерии в непростой для нее период. Мать Германики тяжело болела и находилась в реанимации. Бизнесмен поддержал любимую. Знаменитость благодарит Бога за мужа и боится его потерять. Режиссеру даже снятся кошмары: Валерия ищет любимого и не находит.
В ноябре 2019 года у Германики и Молчанова появился сын. Мальчика назвали Август. Имя ребенку выбрал отец.
Валерия благодарна мужу за то, что ей не приходится думать о деньгах и работать на износ. Супруг обеспечивает звезду и детей всем необходимым.
Стоит отметить, что Гай Германика хорошо зарабатывает. В интервью для ютуб-канала "В гостях у Гордона" она рассказала, что один из проектов принес ей сумму, равноценную стоимости просторной квартиры в столице.
Напомним, что с отцом первой дочери Октавии Валерия разошлась еще до рождения девочки. В 2015 году Гай Германика вновь вышла замуж. Ее избранником стал танцор Вадим Любушкин. Этот брак распался через четыре месяца.
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