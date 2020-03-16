Звезда "Молодежки" Власкин о съемках с Янковским: сам с собой разговаривал, за всех персонажей проигрывал

Звезда сериалов "Молодежка. Лед и пламя" и "Физрук" Дмитрий Власкин рассказал "Дни.ру", как ему работалось с известным артистом Филиппом Янковским. Знаменитости вместе снялись в новом фильме Михаила Расходникова "Номер один".

Власкин не скрывает, что очень переживал и робел перед встречей с Янковским. Дмитрию казалось, что имея большой кинематографический багаж, артист будет излишне строг и требователен к коллегам. Между тем на деле Филипп Олегович оказался своим.

"Он очень открытый, юморной, очень внимательный к людям и очень болтливый, так сказать. Болтливый по делу, естественно. Очень любит рассказывать истории", – поведал Дмитрий.

Янковский познакомил Власкина с самыми лучшими в Санкт-Петербурге точками по продаже шавермы. Периодически актеры вместе отведывали это вкусное ближневосточное блюдо. Дмитрий учился у Филиппа Олеговича актерским премудростям. Наблюдая за более опытным напарником, звезда сериала "Молодежка" совершенствовала собственные профессиональные навыки.

"Например, перед началом съемок какой-либо сцены он сам для себя проигрывал несколько предшествующих эпизодов. Он входил в эти обстоятельства. Сам с собой разговаривал, за всех персонажей проигрывал. И, когда говорили: "Мотор. Начали", он уже был в потоке понимания того, что должно в кадре происходить. Я стоял, смотрел на него и думал, что сейчас я тоже буду в этом потоке рядом с ним. Это было здорово. Я это перенял. На следующих съемках я даже проделывал также пару раз. Не знаю, удавалось мне или нет – это уже совсем другое дело. Это большое удовольствие, работать с ним", – сказал Власкин.

Также он высказался о творческом взаимодействии с постановщиком картины "Номер один" Михаилом Расходниковым. Артист и режиссер уже работали вместе над лентой "Эластико". Михаил всегда поражал Дмитрия абсолютной верой в людей и в собственное дело. По словам звезды "Молодежки", уверенность режиссера порой творила чудеса на съемочной площадке.

"У нас было несколько съемочных дней, очень сложных: мы снимали ночью на крыше. И, так как в Питере ночи летом короткие, у нас было всего несколько часов. Работы было много: каскадеры, прыжки с крыши, падения с трубы, мы висели на веревках. В какой-то момент мы понимаем, что не успеваем снять несколько необходимых кадров. Все были растеряны, только Миша говорил: "Мы это точно снимем, у нас будет возможность, ведь это наше кино". И, действительно, через пару дней так сложились обстоятельства, что проблему удалось решить", - рассказал актер.

Напомним, фильм "Номер один" выйдет в прокат 19 марта. Картина повествует о молодом человеке по имени Артем. Герой знакомится с профессиональным похитителем предметов искусств Феликсом. Вместе они решают украсть одну из самых дорогих картин современности.

"Как говорил герой Филиппа Янковского в этом фильме: "Ваш план был хорош, если бы не женщины". Вот примерно то, что главное в этом кино, – женщины и любовь", – резюмировал Дмитрий Власкин.