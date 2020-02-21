"Лишь бы на здоровье не отразилось": изможденный муж Боярской шокировал фанатов

На Первом канале с успехом идет сериал "Триггер". Супруг Елизаветы Боярской Максим Матвеев играет в картине главную роль. Зрители не перестают обсуждать, как изменилась внешность актера.

Главный герой многосерийной картины, психотерапевт Артем Стрелецкий, прошел через множество испытаний. Тяготы отразились на внешности персонажа. По сценарию, он выглядит болезненным и старше своих лет.

Максим Матвеев, исполнивший роль Артема Стрелецкого, блистательно справился с задачей, поставленной авторами теленовеллы. Артист идеально вписался в образ побитого жизнью человека. Поклонники актера были шокированы, увидев мужа Боярской в новом образе.

"Капец худой", "Что не сделаешь для роли...Молодец! Но: это не наилучший для Вас вес, Максим! Очень старит и выглядите изможденным...И для здоровья и иммунитета, после окончания фильма, пожалуйста, ослабьте узцы аскетизма!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Ждала фильм. Посмотрев 1 серию, не разочаровалась. Что касается худобы, в фильме смотрится органично. Но, мне показалось, что Максим увлекся "сушкой". Или просто надоело быть красивым🙂, что в принципе для талантливого актера нормально. Главное, чтобы на здоровье не отразилось", – пишут комментаторы в инстаграм-аккаунте Матвеева.

По словам Максима Матвеева, специально для роли в сериале "Триггер" ему худеть не пришлось. Вес он сбросил еще в 2017 году. Для участия в спектакле "Кинастон" в театре Олега Табакова актер стал легче на 20 килограммов. После этого исхудавшего Максима Матвеева заметили создатели многосерийной теленовеллы.