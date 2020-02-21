"Лишь бы на здоровье не отразилось": изможденный муж Боярской шокировал фанатов

Главный герой многосерийной картины, психотерапевт Артем Стрелецкий, прошел через множество испытаний. Тяготы отразились на внешности персонажа. По сценарию, он выглядит болезненным и старше своих лет.
Максим Матвеев, исполнивший роль Артема Стрелецкого, блистательно справился с задачей, поставленной авторами теленовеллы. Артист идеально вписался в образ побитого жизнью человека. Поклонники актера были шокированы, увидев мужа Боярской в новом образе.
"Капец худой", "Что не сделаешь для роли...Молодец! Но: это не наилучший для Вас вес, Максим! Очень старит и выглядите изможденным...И для здоровья и иммунитета, после окончания фильма, пожалуйста, ослабьте узцы аскетизма!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Ждала фильм. Посмотрев 1 серию, не разочаровалась. Что касается худобы, в фильме смотрится органично. Но, мне показалось, что Максим увлекся "сушкой". Или просто надоело быть красивым🙂, что в принципе для талантливого актера нормально. Главное, чтобы на здоровье не отразилось", – пишут комментаторы в инстаграм-аккаунте Матвеева.
По словам Максима Матвеева, специально для роли в сериале "Триггер" ему худеть не пришлось. Вес он сбросил еще в 2017 году. Для участия в спектакле "Кинастон" в театре Олега Табакова актер стал легче на 20 килограммов. После этого исхудавшего Максима Матвеева заметили создатели многосерийной теленовеллы.
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