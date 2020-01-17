"Прессинг, унижение, оскорбление": мужу Боярской вправили мозги

Актер Максим Матвеев прошел курс терапии у психолога. Для мужа артистки Елизаветы Боярской это был крайне занимательный опыт.

В этом, 2020 году зрители Первого канала увидят новый сериал "Триггер". Главную роль в многосерийной картине сыграет Максим Матвеев.

Центральный персонаж теленовеллы Артем Стрелецкий – психотерапевт, который лечит пациентов шоковой терапией. Истории, о которых расскажет фильм, произошли с реальными людьми, все случаи взяты из практики давно и успешно практикующего специалиста. Сценаристов ленты консультировал опытный доктор, частью работы которого как раз является метод выведения пациентов из зоны комфорта абсолютно разными способами.

По словам Матвеева, до "Триггера" он никогда не сталкивался с провокационной психологией и не общался со специалистами. Ради роли артист решил посетить несколько консультаций мозгоправа.

"Это не очень популярный метод. Многие не хотят признаваться в том, что были у психолога, тем более если они сорвались и, например, накричали на врача, использующего такой стиль работы. Лично я не смог отказать себе в том, чтобы на себе испытать роль пациента этого психолога. Интересный опыт" – говорит с улыбкой Максим Матвеев.

Также артист поведал, как действует специалист, занимающийся провокационной психологией. "Иногда это прессинг, унижение, оскорбление, скажем так, вываливание всей правды. И я считаю, что мой Артем прав во всем, что делает. Иногда с человеком нужно быть прямолинейным и говорить жестко. Разумеется, при этом нужно думать и о последствиях..." – рассказал Максим Матвеев в беседе с изданием "Вечерняя Москва".