"Исполосованы вся грудь и живот": известного актера ранило лезвием на шоу "Ледниковый период"

По словам артиста, совсем обойтись без травм на льду невозможно. "Сейчас коньками у меня исполосованы вся грудь и живот", – признался Вячеслав Чепурченко.
Повреждения знаменитость получила во время репетиции номера. В одной из поддержек Хохлова в буквальном смысле упиралась лезвиями коньков в грудь Чепурченко. "Есть даже фото с тренировки, где я, весь зеленый, стараюсь ее удержать", – поведал артист.
Звезда сериала "Жуки" старается не терять присутствия духа. Актер считает, что выходить на лед надо только в хорошем настроении. Правда, быть веселым и бодрым удается только после хорошего отдыха.
Вячеслав Чепурченко тренируется не менее трех часов. Иногда на оттачивание элементов у знаменитости уходит более шести часов.
Звезда сериала "Жуки" не скрывает, что в шоу "Ледниковый период" его привел фигурист Илья Авербух. Знаменитости познакомились во время съемок другого проекта. Спортсмен пригласил артиста на каток в один из торговых центров. "Илья Изяславич решил посмотреть, что я из себя представляю, стоя на льду", – рассудил Вячеслав Чепурченко.
Актер отметил, что смог показать хорошие результаты в "Ледниковом периоде" благодаря Авербуху в том числе. Команда фигуриста научила Чепурченко базовым элементам.
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