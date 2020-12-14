Звезда "Основания: Осман" сообщила о сближении с коллегой по сериалу

Зейнеп влюбилась в свою героиню еще на этапе знакомства со сценарием. По словам актрисы, Таргун Хатун точно знает чего хочет и обладает невероятной внутренней силой. Впрочем, эти качества не мешают героине проявлять мягкость в нужный момент.
Зейнеп Тугче Баят, готовясь к работе в сериале "Основание: Осман", сосредоточилась на тех качествах персонажа, которых нет в ней самой. "Этот персонаж по-настоящему взволновал меня, и я сделала все возможное, чтобы проникнуться ею", – заметила актриса. Звезда теленовеллы восхищена тем, как ловко ее героиня сражается и как умело управляется с конем.
Актриса была поражена, впервые попав на съемочную площадку сериала "Основание: Осман". Зейнеп была ошарашена масштабностью проекта. В карьере девушки это первая работа такого уровня.
Турецкая знаменитость подчеркнула, что над "Основанием: Осман" трудится большая команда профессионалов. Коллектив сериала очень дружный и доброжелательный. Обстановка, сложившаяся в творческом ансамбле, радует Тугче Баят. Артистка благодарна коллегам по цеху и надеется, что у картины будут стабильно высокие рейтинги.
На площадке сериала Зейнеп Тугче Баят сблизилась с исполнительницей главной роли Озге Торер. Девушки стали хорошими подругами после совместной работы над одним из эпизодов. Играя роли, артистки так расчувствовались, что обе разревелись. "Настолько мы прочувствовали отношения наших героинь", – добавила звезда сериала "Основание: Осман".
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