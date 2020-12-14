Звезда "Основания: Осман" сообщила о сближении с коллегой по сериалу

Турецкая актриса Зейнеп Тугче Баят в свежем интервью рассказала, за что любит свою героиню Таргун Хатун. Также знаменитость раскрыла имя человека, с которым очень сблизилась на съемочной площадке сериала "Основание: Осман".

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