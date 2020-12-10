Спасла ему жизнь: Ксенофонтова из "Кухни" рассекретила роман с женатым актером

По словам актрисы, несколько лет назад в ее жизни случился яркий роман. Елена Ксенофонтова увлеклась известным актером, с которым снималась в одном из проектов. Имя любовника звезда сериала "Кухня" назвать отказалась, однако добавила, что тот был женат.
Елене и ее избраннику казалось, что на площадке никто не знает об их интрижке. Однако со временем Ксенофонтова обнаружила, что коллеги обо всем хорошо осведомлены.
В какой-то момент отношения звезды сериала "Кухня" и ее тайного любовника стали серьезнее, что очень испугало актрису. Елена почувствовала, что хочет большего, нежели просто совместное времяпрепровождение. "Он сам по себе был очень сложный человек с какими-то привычками, с какими я не могла бы мириться в быту", – поведала Ксенофонтова.
Перед актрисой было два пути: первый – позволить отношениям развиться во что-то большее, второй – расстаться с избранником. Поразмышляв несколько дней звезда "Кухни" бросила мужчину.
Ксенофонтова и ее бывший любовник смогли сохранить дружеские отношения. Елена спасла жизнь экс-избраннику. Однажды актриса увидела сон, в котором ее бывший тонул. Проснувшись, звезда "Кухни" позвонила мужчине и рассказала об опасениях. Артист планировал нырять с аквалангом. После разговора с Еленой Ксенофонтовой он проверил оборудование и нашел поломку, которая могла бы привести к трагедии.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Если мужчина добрый
Вам приходилось жить с алкоголиками?