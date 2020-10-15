"Страшно располневший с потухшим взглядом дядька": Звезда "Кухни" вспомнила умершего Марьянова

Дмитрий и Елена дружили много лет. Знаменитости вместе снимались в сериале "Карамболь" в 2006 году. Марьянов и Ксенофонтова играли в картине главные роли.
"В моей памяти ты не смешной лягушонок Радуга и не страшно располневший с потухшим взглядом дядька с фотографий последних лет твоей жизни. Нет",– написала актриса в личном микроблоге.
Звезда сериала "Кухня. Война за отель" хочет помнить друга счастливым. В воспоминаниях Елены Дмитрий запечатлелся брутальным молодым человеком, востребованным артистом и профессионалом своего дела.
Марьянов в период съемок в сериале "Карамболь" сбивал с ног необузданной сексуальностью. По словам Ксенофонтовой, артист отличался открытостью, честностью, сентиментальностью. Между тем Дмитрий всегда был уверен в себе.
Как писали "Дни.ру", Дмитрия Марьянова не стало, когда ему было 47 лет. О причине кончины знаменитости все еще ходят противоречивые слухи. Первое время говорили об оторвавшемся тромбе. Однако потом появилась версия об убийстве знаменитости.
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