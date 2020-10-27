В Сети появилось постельное фото ловеласа Верника и звезды сериала "Кухня"

Игорь Верник показал провокационное фото. В кадре знаменитость лежит в постели со звездой сериала "Кухня" Еленой Подкаминской.

Снимок появился в микроблоге 57-летнего народного артиста России. Верник и Подкаминская нежатся под одеялом. Актриса облачена в пеструю пижаму, а ее коллега в футболку серого цвета. Верник положил руку на бедро партнерши. Судя по всему, знаменитости играют супругов в новом проекте.

"После съемок в "Кухне" снимаемся с Еленой Подкаминской в новой истории и, как видите, не на кухне…" – подписал кадр актер.

Подписчики интересовались названием проекта, в котором звезды ситкома будут играть семейную пару. Верник вопросы поклонников оставил без ответа.

"Очень уютненько лежим 😂👍👏", "Если будет сериал "Спальня", то он точно переплюнет по популярности "Кухню". 😂", "Какая порядочность – одеты по самое горлышко.😉😍😂", "Верник - нереальный!💕👍", – рассуждали пользователи Сети.

Отметим, что 57-летний Верник имеет репутацию ловеласа. Стоит ли переживать супругу Подкаминской – покажет время.

Как писали "Дни.ру", мужем актрисы сериала "Кухня" является бизнесмен Денис Гущин. Звезда и предприниматель сыграли свадьбу в 2018 году. У пары двое общих детей: дочь Ева и сын Александр. Также Подкаминская воспитывает наследницу от прошлых отношений Полину.

Напомним, в проекте "Кухня" Игорь Верник играл героя с лучезарной улыбкой по имени Герман Ланд. Елена Подкаминская знакома фанатам сериала по роли Виктории Гончаровой.