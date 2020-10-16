Подкаминская пришла в восторг от новой беременности: Было ощущение, что получила "Оскар"

По словам звезды, воспитание мальчика для нее необычный опыт, но очень счастливый. У 41-летней артистки подрастают девочки Ева и Полина, и она была рада наконец-то подарить мужу наследника. По словам актрисы, была уверенность, что и в третий раз у нее будет дочь.
Елена Подкаминская вспомнила момент, когда ей на УЗИ сказали, что она ждет пацана. "Сердце екнуло! Было ощущение, что получила "Оскар", – улыбается артистка. По словам звезды, ей интересно воспитать настоящего мужчину.
При этом знаменитость говорит, что совсем не строгая мать. Елена Подкаминская мечтает, чтобы наследники выросли самостоятельными, смелыми и независимыми. "Чтобы были самодостаточными", – говорит актриса.
У артистки есть свой пример дружной семьи. У звезды сериала "Кухня" прекрасные отношения с родителями – она часто навещает их и любит всей душой. По словам актрисы, они были друзьями, поэтому удавалось миновать конфликтов и ссор. Также Елена Подкаминская отметила, что в ее детстве было главное – понимание и поддержка.
Напомним, сын родился во втором браке актрисы с предпринимателем Денисом Гущиным. Пара поженилась в 2018 году, супруги воспитывают совместную дочь Еву и Полину от предыдущего брака Елены Подкаминской.
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