"У обоих рыльце в пушку": звезда сериала "Кухня" не может простить измену мужа

Елена Ксенофонтова может похвастаться тремя развалившимися браками. Один из избранников запомнился артистке больше всего. Ведь их любовь была настолько сильной, что оба супруга изменяли друг другу.



Впервые Елена Ксенофонтова отправилась под венец в 19 лет. Избранником будущей российской актрисы стал Игорь Липатов. Отметим, что пара прожила вместе долгих 11 лет.

Звезда сериала "Кухня" старается не афишировать подробности из личной жизни и тщательно скрывает своих ухажеров. Однако в одном из интервью Ксенофонтова была вынуждена рассказать о своем первом и не самом удачном браке.

В эфире телеканала НТВ Елена пошутила, что ее первые отношения были похожи на сценарий к индийскому фильму: сплошные споры, разборки и скандалы.

Однажды актриса пошла на свидание с молодым человеком и пересеклась со своим мужем в ресторане. Правда, Игорь Липатов тоже был не один. Мужчина пришел с тайной незнакомкой.

По словам Ксенофонтовой, ее встречу нельзя назвать "свиданием": к ней просто приехал давний знакомый и пригласил ее поужинать. А вот в ситуации Игоря все было куда серьезнее.

Актрисе было стыдно, что она не сказала возлюбленному правду и отправилась на тайную встречу, прикрывшись репетицией в театре.

"Только заказали, вдруг открывается дверь. Игорь заходит с девушкой. После мы пришли домой и не сказали друг другу ни слова. В этой ситуации, когда у обоих рыльце в пушку, что говорить?", – публично заявила Елена.

