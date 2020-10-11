"У обоих рыльце в пушку": звезда сериала "Кухня" не может простить измену мужа

Впервые Елена Ксенофонтова отправилась под венец в 19 лет. Избранником будущей российской актрисы стал Игорь Липатов. Отметим, что пара прожила вместе долгих 11 лет.
Звезда сериала "Кухня" старается не афишировать подробности из личной жизни и тщательно скрывает своих ухажеров. Однако в одном из интервью Ксенофонтова была вынуждена рассказать о своем первом и не самом удачном браке.
В эфире телеканала НТВ Елена пошутила, что ее первые отношения были похожи на сценарий к индийскому фильму: сплошные споры, разборки и скандалы.
Однажды актриса пошла на свидание с молодым человеком и пересеклась со своим мужем в ресторане. Правда, Игорь Липатов тоже был не один. Мужчина пришел с тайной незнакомкой.
По словам Ксенофонтовой, ее встречу нельзя назвать "свиданием": к ней просто приехал давний знакомый и пригласил ее поужинать. А вот в ситуации Игоря все было куда серьезнее.
Актрисе было стыдно, что она не сказала возлюбленному правду и отправилась на тайную встречу, прикрывшись репетицией в театре.
"Только заказали, вдруг открывается дверь. Игорь заходит с девушкой. После мы пришли домой и не сказали друг другу ни слова. В этой ситуации, когда у обоих рыльце в пушку, что говорить?", – публично заявила Елена.
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